«Коммерсант» сообщил о планах «Яндекса» перевести разработку беспилотных автомобилей в Израиль. В компании заявили, что исходный код беспилотников останется в РФ

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Компания «Яндекс» планирует перевести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсант» в профильном подразделении компании.

По его словам, в компании обсуждают несколько названий для новой структуры, в том числе roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai. При этом, как отмечает издание со ссылкой на сервис Who is, два последних домена были заняты в июне — июле, а их владелец скрыл себя настройками приватности.

Разработчики беспилотников переводят свои процессы с внутренних платформ «Яндекса» на зарубежные сервисы, рассказал собеседник газеты. В частности, они собираются перенести системный код из внутреннего репозитория компании на GitHub. «Коммерсант» нашел на GitHub закрытый корпоративный аккаунт roovvy.ai.

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По данным газеты, на совещании профильного подразделения «Яндекса» в июле обсуждалась идея к середине сентября перенести сервисы, обеспечивающие работу беспилотных автомобилей, с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы.

Один из участников встречи объяснил, что на встрече речь шла о том, чтобы к сентябрю проект «научился жить с наиболее критичными для себя процессами на облачной инфраструктуре». Это нужно, чтобы при необходимости разработчики могли быстро перенести работу на внешние облака, например, Amazon.

В «Яндексе» отказались сообщить, принадлежат ли ей avride.ai и avnear.ai. Представитель компании заверил, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей останутся в России.

«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию», — сказали в «Яндексе». В компании добавили, что что каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта.

Весной «Медуза» рассказывала, что «Яндекс» планирует разделиться на две части: российскую и международную. При этом международная часть компании будет представлена под другим названием. По словам собеседников «Медузы», одним из вариантов размещения международного «Яндекса» был Тель-Авив. Источники «Медузы» также сообщали, что на «Яндекс» планирует развивать на международном рынке сервисы «Яндекс.Облако» и беспилотники. Официально пресс-служба «Яндекса» заявляла, что никаких планов по разделению компании нет.