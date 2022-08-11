Госдепартамент: США не ограничивают выдачу виз россиянам

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Никаких ограничений на выдачу виз и въезд в США для россиян нет. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Джули Стаффт, курирующая вопросы выдачи виз, передает ТАСС.

По словам Стаффт, хотя сейчас посольство США в Москве не принимает заявки на получение виз «из-за ограничений, введенных российскими властями на работу посольства», граждане России могут подать заявление и получить визу в любой дипмиссии США в любой другой стране.

«И они делают это регулярно, мы это приветствуем», — отметила чиновница.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа призвал все страны Запада полностью прекратить выдачу виз гражданам России и отправить обратно в РФ тех из них, кто уже находится на Западе.

В Европе сейчас идут активные дискуссии по поводу возможности полной приостановки выдачи россиянам шенгенских виз из-за войны в Украине. Соответствующее предложение официально внесено на обсуждение; ожидается, что его рассмотрят на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.

Посольство США в Москве не принимает документы на визы с мая 2021 года. В США объясняли это нехваткой персонала — незадолго до этого Россия внесла эту страну в список «недружественных», что сделало невозможным найм для работы в дипмиссиях российских сотрудников.