Bloomberg: Россия вывезла оружие из Сирии на торговом судне, чтобы обойти запрет на движение военных кораблей через Босфор

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В конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», которое, по всей видимости, перевозило военную технику. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США и европейской разведке.

«Спарта II» прибыла в Новороссийск из сирийского порта Тартус. Она везла как минимум 11 единиц военной техники. Судно принадлежит подконтрольной Минобороны РФ компании «Оборонлогистика», которая находится под санкциями США.

В США и ЕС полагают, что Россия неоднократно использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю, таким образом обходя запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция ввела этот запрет вскоре после вторжения России в Украину.

Россия, вероятно, ищет источники восполнения потерь в военной технике и личном составе в условиях войны и санкций против своего оборонного сектора, отмечает Bloomberg. В Азербайджане сообщили о снижении числа российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а власти США заявляли о планах Москвы купить боевые беспилотники в Иране. Кроме того, Россия может договориться о поставках артиллерии с КНДР, заявил один из собеседников Bloomberg.

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