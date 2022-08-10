Bloomberg: Россия вывезла оружие из Сирии на торговом судне, чтобы обойти запрет на движение военных кораблей через Босфор
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В конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», которое, по всей видимости, перевозило военную технику. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США и европейской разведке.
«Спарта II» прибыла в Новороссийск из сирийского порта Тартус. Она везла как минимум 11 единиц военной техники. Судно принадлежит подконтрольной Минобороны РФ компании «Оборонлогистика», которая находится под санкциями США.
В США и ЕС полагают, что Россия неоднократно использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю, таким образом обходя запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция ввела этот запрет вскоре после вторжения России в Украину.
Россия, вероятно, ищет источники восполнения потерь в военной технике и личном составе в условиях войны и санкций против своего оборонного сектора, отмечает Bloomberg. В Азербайджане сообщили о снижении числа российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а власти США заявляли о планах Москвы купить боевые беспилотники в Иране. Кроме того, Россия может договориться о поставках артиллерии с КНДР, заявил один из собеседников Bloomberg.
Пентагон заявляет, что с февраля предоставил Украине военную помощь на сумму 9,1 миллиарда долларов. Правительство в Киеве также получило оружие на миллиарды долларов от Великобритании и других членов НАТО. Украинские силы, используя предоставленную США дальнобойную артиллерию HIMARS, в последнее время все более эффективно наносили удары по российским линиям снабжения и складам боеприпасов за линией фронта, а также по ключевой инфраструктуре (англ. яз.).