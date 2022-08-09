В России бакалавриат по точным наукам заменят специалитетом в рамках «собственной уникальной системы высшего образования»

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В новой системе образования, которая разрабатывается в России на смену , сохранится бакалавриат, но по точным наукам в большинстве случаев введут специалитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза ректоров, ректора МГУ Виктора Садовничего.

«Наша генеральная линия — специалитет. Бакалавриат сохранится в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями», — заявил Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года. Он добавил, что новая система образования разрешит выпускникам специалитета сразу поступать в магистратуру, а также отметил, что «аспирантура должна быть научной, а не учебной».

Бакалавриат и специалитет В данный момент в России действует двухуровневая система образования, аналогичная западной — она включает четырехлетний бакалавриат и, как правило, два года магистратуры. В то же время продолжается и обучение по программе специалитета (5-6 лет обучения), которая унаследована от СССР.

Дискуссии о целесообразности участия России в Болонском процессе продолжаются несколько лет и возобновились на фоне российского вторжения в Украину.

В мае министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от устоявшейся системы высшего образования. Чиновник назвал Болонскую систему «прожитым этапом» и заявил, что «будущее за нашей собственной уникальной системой».

В начале июня заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские образовательные организации были исключены из Болонского процесса. Причиной стало то, что «руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией». Замминстра подчеркнул, что это «Болонская система вышла из нас, а не мы из нее».

Ожидается, что новая система образования заработает с 2023 года.

Подробнее об отказе от Болонской системы

«Это несколько дополнительных кирпичей в стену изоляции, которую строит Россия» Власти решили отказаться от Болонской системы для вузов. «Медуза» поговорила с учеными и профессорами о том, чем это грозит

Подробнее об отказе от Болонской системы

«Это несколько дополнительных кирпичей в стену изоляции, которую строит Россия» Власти решили отказаться от Болонской системы для вузов. «Медуза» поговорила с учеными и профессорами о том, чем это грозит