Минобрнауки: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

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Заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев объявил об исключении всех российских образовательных организаций из .

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — цитирует его слова РБК.

«Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — добавил Афанасьев.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Среди прочего он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года). При этом в России продолжается обучение по программе специалитета, которую переняли у СССР и которая подразумевает обучение в течение 5-6 лет.

Дискуссии о целесообразности участия России в Болонском процессе продолжаются несколько лет и возобновились на фоне российского вторжения в Украину и обострения отношений РФ с Западом.

Все эпизоды Министр образования заявил: Россия откажется от Болонской системы для вузов в пользу «собственной уникальной». Звучит не очень. Еще бы! 00:00 38:40

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