Активистку Яну Пинчук этапировали из РФ в Беларусь, где ей грозит до 19 лет лишения свободы

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Белорусскую активистку Яну Пинчук этапировали в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук». Информацию о выдаче активистки подтвердил изданиям «Бумага» и «Фонтанка» ее адвокат Мария Беляева.

Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы. Комитет по правам человека ООН запретил экстрадировать ее в Беларусь, но в России отказались выполнять это решение, ссылаясь на его необязательность, пишет .

Дело против Пинчук белорусские власти завели за администрирование трех оппозиционных телеграм-каналов, которые позднее были признаны «экстремистскими». Ее обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, создании экстремистского сообщества, призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, незаконных действиях с персональными данными и клевете.

Пинчук задержали в ноябре 2021 года в Петербурге. В апреле Генпрокуратура РФ одобрила ее выдачу Беларуси. В июле Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение о депортации. Пинчук вину не признает.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, но согласно многочисленным свидетельствам, результаты были сфальсифицированы. После оглашения результатов по всей стране начались акции протеста — на самые массовые из них выходили сотни тысяч человек. Белорусские власти начали масштабную кампанию преследования участников протестов, которая продолжается уже два года.

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