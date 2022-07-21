Суд Петербурга разрешил депортировать гражданку Беларуси Яну Пинчук, несмотря на протест ООН. На родине ей грозит срок за администрирование телеграм-каналов

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Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе решение о депортации на родину 25-летней гражданки Беларуси Яны Пинчук.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», решение было принято несмотря на протест Комитета по правам человека ООН, требовавшего от властей России запрета на экстрадицию Яны Пинчук. Адвокат задержанной Мария Беляева заявляла, что это был первый случай вмешательства структуры ООН в дела о депортации белорусских оппозиционеров из России.

Уроженку Витебска Яну Пинчук, проживающую с 2018 года в России, задержали в ее квартире в Петербурге в ноябре 2021 года. Власти Беларуси обвиняют девушку по нескольким статьям УК, общее наказание по которым может составить до 19 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что во время массовых протестов в Беларуси 2020 года Пинчук занималась администрированием оппозиционных телеграм-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%», которые впоследствии были признаны властями «экстремистскими».

По сообщениям СМИ, за последний месяц в СИЗО здоровье Яны Пинчук значительно ухудшилось, однако в медпомощи ей отказали.

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