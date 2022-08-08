Власти России признали гибель еще двоих военных на крейсере «Москва»

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Обновление. Минобороны РФ сообщило родственникам 23-летнего Ивана Франтина, пропавшего без вести после гибели крейсера «Москва», что военнослужащий погиб. Свидетельство о смерти Франтина пока не выдано, сообщила «Можем объяснить» его сестра Светлана Тишкина.

Родственники срочника Леонида Савина из Крыма, который с апреля числился пропавшим без вести после гибели крейсера «Москва» в Черном море, получили свидетельство о его смерти. Об этом брат срочника Владимир Савин сообщил телеграм-каналу «Можем объяснить».

По его словам, министерство обороны РФ пообещало «помочь разобраться с виновными» в случившемся. «Создано уголовное дело, но до поднятия крейсера ничего не будет известно», — сказал Владимир Савин.

Леонида Савина призвали на флот 2 июля 2021 года, он был военнослужащим срочной службы и не собирался подписывать контракт. В последний раз он связался с семьей за месяц до гибели крейсера «Москва». О том, что Савина признали погибшим, в начале мая в соцсетях сообщил его сослуживец Глеб Лемещенко, который отказался разговаривать с родственниками Савина.

Крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Первоначально Минобороны РФ утверждало, что всех членов экипажа эвакуировали, но через несколько дней заявило, что один человек погиб, а еще 27 человек пропали без вести. 1 августа житель Крыма Дмитрий Шкребец, сын которого Егор Шкребец числился пропавшим без вести, получил свидетельство о его смерти.

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