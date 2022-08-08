Россия закрыла свои объекты для инспекций, предусмотренных договором с США об ограничении ракетно-ядерных вооружений

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Россия уведомила США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности свои объекты, которые подлежат инспекциям в рамках российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом сообщил российский МИД.

Это решение принято из-за стремления Вашингтона добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые фактически лишают Россию права проводить инспекции на американской территории, заявило ведомство.

Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.

Еще одной причиной вывода российских объектов из-под инспекций является коронавирус, утверждает МИД. Министерство отметило «возобновившийся рост уровня заболеваемости в США» и заявило, что считает приоритетом сохранение здоровья российских инспекторов в США и американских — в России.

Решение по поводу инспекций не противоречит ДСНВ и является временным. Оно будет отменено «после разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий», подчеркнуло министерство иностранных дел РФ.

ДСНВ между Россией и США ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Договор был подписан в 2010 году, в 2021-м его продлили еще на пять лет.

ДСНВ позволяет России и США инспектировать, в частности, базы межконтинентальных баллистических ракет, базы подводных лодок и авиационные базы друг друга. В 2020 году такие инспекции были остановлены из-за пандемии, по состоянию на конец мая 2022 года их еще не возобновили.

США и Евросоюз закрыли небо для российских самолетов в начале марта 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину.

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