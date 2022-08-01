Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Генсек ООН предупредил, что мир находится в одном просчете от ядерного уничтожения
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1 августа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась X конференция стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Начиная с 2020 года, эту конференцию несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Она продлится до 26 августа.
На открытии конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с «ядерной опасностью, невиданной со времен разгара холодной войны».
«До сих пор нам необычайно везло. Но удача — это не стратегия. И не защита от геополитической напряженности, перерастающей в ядерный конфликт. Сегодня человечество находится всего лишь в одном просчете от ядерного уничтожения», — сказал Гутерриш. Он призвал страны, чтобы человечество шло к миру, свободному от ядерного оружия.
США, Франция и Великобритания в совместном заявлении, представленном на конференции, упрекнули Россию, что она использует «безосновательную ядерную риторику».
После неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России против Украины мы призываем Россию прекратить безответственную и опасную ядерную риторику и поведение, чтобы выполнить свои международные обязательства. Ядерное оружие, пока оно существует, должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну. Мы осуждаем тех, кто использует или угрожает использовать ядерное оружие для военного принуждения, запугивания и шантажа.
Президент США Джо Байден в отдельном заявлении призвал Россию, а также Китай продемонстрировать, что они привержены ограничению ядерных вооружений. По словам Байдена, Россия должна показать, что она готова продлить двусторонний договор о сокращении ядерных вооружений, поскольку действие договора СНВ-III истечет в 2026 году.
«Моя администрация готова к оперативным переговорам по новой структуре контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III. Но для переговоров нужен партнер, готовый действовать в духе доброй воли. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине разрушила мир в Европе и представляет собой нападение на фундаментальные принципы международного порядка», — сказал президент США.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил в обращении к участникам конференции, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не стоит начинать.
Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.