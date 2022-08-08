Латвия снова начала получать газ из России. В конце июля «Газпром» остановил поставкииз-за «нарушения условий отбора газа»

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Латвия возобновила импорт российского газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию с сайта латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid.

Газ поступает в Латвию по газопроводу «Валдай — Псков — Рига» через газоизмерительную станцию «Лухамаа» в Эстонии.

Поставки газа из РФ в Латвию возобновились 5 августа, уточняет ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

29 июля Латвия объявила о возобновлении прерванных весной закупок российского газа. При этом оператор Latvijas gaze подчеркивал, что топливо покупается не напрямую у «Газпрома», а через посредников и что оплата за него идет в евро, а не в российских рублях.

30 июля «Газпром» прекратил поставки в Латвию из-за «нарушения условий отбора газа». В «Газпроме» не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.

Власти Латвии намерены полностью отказаться от природного газа из России с 2023 года.