«Газпром» прекратил поставки в Латвию из-за «нарушения условий отбора газа»

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«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» не уточнили, о каких именно нарушениях условий идет речь.

Латвия объявила о возобновлении прерванных весной закупок российского газа 29 июля. При этом оператор Latvijas gaze подчеркивал, что топливо покупается не напрямую у «Газпрома», а через посредников и что оплата по нему производится в евро.

В середине июля парламент Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.