Депутаты правящей в Нарве коалиции решили перенести памятник советскому танку Т-34

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Депутаты правящей в эстонской Нарве решили перенести , который установлен в городе. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Представители коалиции также передали премьер-министру Эстонии Кае Каллас, которая приехала в Нарву, предложения по «мирному» демонтажу памятника.

Согласно документу, танк предлагается временно убрать на одну из закрытых территорий города в качестве «музейного экспоната». После этого специальная комиссия решит, где Т-34 будут выставлять дальше.

В коалиции подчеркнули, что правительство Эстонии уберет памятник из публичного пространства «вне зависимости от мнения и действий жителей Нарвы». Это, считают депутаты, «спровоцирует серьезный конфликт жителей и государственной власти». В свою очередь предложения коалиции позволят «избежать раскола гражданского общества» и «непоправимых последствий».

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В начале августа власти Эстонии решили убрать из публичного пространства все памятники советского времени, в том числе нарвский танк. Премьер-министр Кая Каллас отмечала, что если местные самоуправления как формальные владельцы памятников откажутся убирать монументы, решение об этом должно быть принято на уровне правительства.

По данным переписи населения Эстонии, 87% населения Нарвы — этнические русские. 2 августа после сообщений о скором демонтаже памятника в Нарве в знак протеста к нему вышли более 100 местных жителей. Местные власти опасаются роста напряженности, возникшей из-за демонтажа памятника.

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