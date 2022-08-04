Власти Эстонии решили убрать с улиц все советские памятники

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство Эстонии решило «как можно скорее» убрать из публичного пространства все памятники советского времени. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, передает издание ERR.

«Главное решено — советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора», — сказала Каллас.

Как пишет ERR, всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 советских памятников.

Каллас назвала «отдельным вопросом» демонтаж памятника в виде танка Т-34 в Нарве. Убрать памятник призывал, в частности, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Но мэр Нарвы Катри Райк заявила, что городские власти не будут это делать. Тем не менее, 2 августа в Нарве распространилась информация о скором демонтаже памятника, и в знак протеста к нему вышли более 100 местных жителей.

«Этот танк принадлежит городу Нарва, и <…> так как понятно, что Нарва сама этого [демонтажа] не сделает, и там появляется напряженность, то ясно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов, имеющих символическую ценность», — сказала Каллас.

«Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей», — добавила премьер.

В конце июля Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии уберет все памятники советским воинам, погибшим на территории страны во время Второй мировой войны.

Ситуация с советскими памятниками в Латвии

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество

Ситуация с советскими памятниками в Латвии

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество