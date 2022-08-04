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Власти Эстонии решили убрать с улиц все советские памятники

Источник: ERR

Правительство Эстонии решило «как можно скорее» убрать из публичного пространства все памятники советского времени. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, передает издание ERR.

«Главное решено — советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее. Конкретное время и порядок зависят от готовности и логистического плана местных органов власти, эта логистика требует такого же внимания, организации и участия от частного сектора», — сказала Каллас.

Как пишет ERR, всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 советских памятников.

Каллас назвала «отдельным вопросом» демонтаж памятника в виде танка Т-34 в Нарве. Убрать памятник призывал, в частности, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Но мэр Нарвы Катри Райк заявила, что городские власти не будут это делать. Тем не менее, 2 августа в Нарве распространилась информация о скором демонтаже памятника, и в знак протеста к нему вышли более 100 местных жителей.

«Этот танк принадлежит городу Нарва, и <…> так как понятно, что Нарва сама этого [демонтажа] не сделает, и там появляется напряженность, то ясно, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов, имеющих символическую ценность», — сказала Каллас.

«Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей», — добавила премьер.

В конце июля Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии уберет все памятники советским воинам, погибшим на территории страны во время Второй мировой войны.

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