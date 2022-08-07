В метро Москвы заметили плакат, где VPN-сервисы сравнивают с карманниками

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Корреспондент издания Sota заметил в одном из поездов, курсирующих по Замоскворецкой линии Московского метрополитена, плакат, направленный против VPN-сервисов.

На рисунке изображен человек в маске Гая Фокса с нашивкой «VPN» на рубашке и сумкой «VPN-SERVER» на плече, который едет на эскалаторе и лезет рукой в сумку стоящей впереди женщины. На соседнем эскалаторе еще один человек, тоже в маске Гая Фокса (и без других обозначений), достает некий предмет из рюкзака мужчины. «Внимание! Предупрежден, значит защищен!» — сказано на плакате.

На представленном плакате не видно выходных данных, поэтому неясно, кто его разместил. Также непонятно, есть ли такие плакаты в других поездах московского метро. В пресс-службе метрополитена это пока не комментировали.

Как указывает Sota, в июле в российских СМИ и соцсетях развернули кампанию по запугиванию пользователей VPN-сервисов. Авторы таких публикаций называли VPN «проблемой 2022 года» и бездоказательно утверждали, что из-за работы таких сервисов происходят утечки данных. Кроме того, как сообщила антрополог Александра Архипова, в родительских чатах появилась «страшилка» о том, что VPN расшифровывается как «very painful number», то есть «очень болезненное число».

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В 2021 году Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы. В марте 2022 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что в России ограничили доступ к 20 популярным VPN-сервисам.

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