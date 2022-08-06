«Военный омбудсмен»: в самопровозглашенной ЛНР закрыли лагерь для российских военных, отказавшихся воевать

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Адвокат Максим Гребенюк, который ведет проект «Военный омбудсмен», заявил о закрытии на территории самопровозглашенной ЛНР лагеря для российских военных, отказавшихся воевать.

О закрытии лагеря Гребенюку рассказали два его заявителя, которые, как следует из его слов, сбежали из СИЗО в городе Красный Луч.

«За некоторыми отказниками приехали командиры и отвезли в тыл, за кем не приехали — отпустили, и не препятствуют выезду в Россию», — написал адвокат.

Из сообщения неясно, где именно находится лагерь, который, по словам Гребенюка был закрыт. Ранее «Верстка» сообщала об удерживании по меньшей мере 14 отказников в колонии в Красном Луче. пишет, что речь про лагерь для отказников в колонии в городе Перевальске, куда, по словам отца одного из отказников, якобы перевезли всех солдат из города Брянка (согласно первым сообщениям, именно там держали тех, кто отказывается воевать).

Издание пишет, что военнослужащие, которых ранее содержали в Брянке, подтвердили информацию о закрытии лагеря в Перевальске. Некоторых военных оттуда якобы «эвакуировали», отправляя в больницу в Луганске, за некоторыми приезжали представители их подразделений. Один из источников заявил, что охранявшие отказников сотрудники ЧВК «Вагнер» тоже уехали из лагеря. По мнению собеседника The Insider, в лагере стали «заметать следы» из-за проверки Следственного комитета.

Остаются ли на подконтрольной России территории другие места, где держат отказавшихся воевать военных, пока неизвестно.

О том, что решивших разорвать контракты и прекратить участие в войне российских военных держат под стражей в Луганской области, стало известно в июле. По подсчетам журналистов, там могли находиться сотни солдат.

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