Российских солдат, отказавшихся воевать, поместили в колонию в Луганской области

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В колонии № 19 в городе Красный Луч, расположенном на территории, подконтрольной властям самопровозглашенной ЛНР, находятся как минимум 14 российских солдат, решивших прекратить воевать и уволиться из армии.

Евгений Величко (23 года), Виталий Беззабара (24 года), Всеслав Тадыжеков (32 года), Максим Кочетков (20 лет), Максим Дубровский (33 года), Игорь Салахов (19 лет), Родион Михновец (22 года), Константин Лушнов (27 лет), Егор Лоскутов (21 года), Ярослав Иванов (20 лет), Николай Дарич (21 год), Максим Полежай (29 лет), Евгений Носырев (22 года), Наурызбай Мухамадиев (26 лет).

В колонию, рассказали «Верстке» родители военнослужащих, их сыновей перевезли из города Брянка, где они пробыли несколько недель.

По словам родителей, к солдатам применяют как психологическое, так и физическое насилие. Кроме того, указали они, Красный Луч находится под обстрелом украинских войск.

«Сейчас стреляют HIMARS, там склады. И вроде как попали в столовую, в которой они едят», — сообщили родители одного из военнослужащих.

В Минобороны РФ, по словам связавшихся с «Версткой» родителей, факт содержания военнослужащих в колонии в Красном Луче отрицают.

называет имена еще трех российских военных, находящихся в колонии в Красном Луче — Марат Нурмамедов, Александр Шалудкин и Павел Мочалов. Всего, пишет The Insider, там могут удерживаться 133 человека. В Луганскую область, сообщает издание, приехали родители военных, которые пытаются добиться их освобождения.

«Верстка», « » и ранее подробно рассказывали о том, как более 200 российских военных, отказывающихся служить, содержат в «неофициальных» тюрьмах в ЛНР, в том числе в городе Брянка.

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В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт

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В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт