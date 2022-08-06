Politico: китайские военные перестали отвечать на звонки министра обороны и главы комитета начальников штабов США

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Высокопоставленные китайские военные не ответили на «многочисленные» звонки министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на фоне визита спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Из статьи неясно, произошло это до, во время или после пребывания Пелоси на острове. После визита Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня.

5 августа Китай объявил о прекращении или заморозке контактов с США по ряду вопросов, связанных с безопасностью, борьбе с преступностью и изменению климата. Как пишет Politico, контактов между военными руководителями двух стран это решение коснуться не должно.

Визит Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал обострение в отношениях между США и КНР. Китайское руководство требовало от Вашингтона «не играть с огнем» и отменить визит; один из китайских пропагандистов высказывался о возможности сбить ее самолет. За рейсом американской делегации в режиме онлайн наблюдали почти три миллиона человек.

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