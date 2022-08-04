Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за оспы обезьян

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В связи с распространением оспы обезьян в США объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Об этом заявил глава министерства здравоохранения и социальных служб США Харьер Бесерра, передает Axios.

«Мы готовы вывести наш ответ в борьбе с этим вирусом на новый уровень», — сказал Бесерра.

Как поясняет The New York Times, объявление оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения позволит направить дополнительное финансирование и привлечь больше специалистов к борьбе с заболеванием.

Ранее чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян ввели в в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс.

Оспа обезьян стала активно распространяться в Европе и Америке с мая 2022 года. На конец июля было зафиксировано более 16 тысяч случаев заболевания в более чем 70 странах. В США выявлено более шести тысяч случаев оспы обезьян.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, то есть «экстраординарным событием, представляющим риск для здоровья населения в других государствах в результате международного распространения болезни».

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