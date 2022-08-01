Западные страны отложили введение запрета на страхование морских перевозок российской нефти из-за опасений энергетического кризиса

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Запад из-за опасения развития энергетического кризиса пока решил не вводить полноценный запрет на страхование морских перевозок российской нефти, пишет The Financial Times.

Эта мера, которая значительно затруднила бы поставки нефти из России в другие страны, была анонсирована в мае. Сообщалось, что такой запрет согласован Евросоюзом и Великобританией, в юрисдикции которой находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок.

Однако по состоянию на конец июля, отмечает The Financial Times, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, который вступит в силу после 31 декабря 2022 года.

Евросоюз, в свою очередь, ввел запрет на страхование перевозок российской нефти с 4 июля, однако прописал ряд исключений, позволяющих, в частности, европейским компаниям заключать контракты с российскими для транспортировки энергоносителя в страны, не входящие в ЕС.

Представители администрации США сообщили изданию, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на нее.

Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который блок согласовал в конце мая. Власти ЕС и Великобритании тогда заявляли, что речь идет о скоординированном запрете.

Власти России, в свою очередь, заявляют, что могут полностью прекратить поставки нефти на мировой рынок, что приведет к резком росту цен на нее.

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