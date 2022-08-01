В Госдуме предложили запретить гражданам «недружественных» стран усыновлять российских детей

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Группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий гражданам становиться усыновителями или опекунами российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты предложили внести такие поправки в две статьи Семейного кодекса России, которые регулируют, кто может усыновлять детей, а также, кто может быть назначен опекуном или попечителем ребенка.

Передача детей-сирот на воспитание в семьи граждан «недружественных» стран, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке, «очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны».

Уже многие годы «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации.

Авторы инициативы подчеркнули, что «указанный законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления».

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В декабре 2012 года Госдума приняла «закон Димы Яковлева», который среди прочего запретил гражданам США усыновлять российских детей. Закон назван по имени Димы Яковлева, который был усыновлен гражданами США и погиб из-за неосторожности родителей в 2008 году. Европейский суд по правам человека считает закон дискриминационным.

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