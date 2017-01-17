17 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным российский закон о запрете усыновления сирот американцами. Таким образом суд удовлетворил иск 45 американских заявителей, которым пришлось прекратить процедуру усыновления российских детей после принятия документа в 2012 году. «Медуза» выяснила, на что повлияет решение ЕСПЧ, и рассказывает, как на него отреагировали российские чиновники.

Принятый в декабре 2012 года и вступивший в силу 1 января 2013-го закон запретил американцам усыновлять российских сирот. Официально документ называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и предусматривает целый ряд ограничений для граждан США на территории РФ. Запрет усыновления российских детей — один из его пунктов; но именно из-за него закон получил в государственных СМИ название «закон Димы Яковлева» (Дима Яковлев был усыновлен гражданами США и погиб из-за неосторожности родителей в 2008-м). Оппозиционеры называют его «законом подлецов»; из-за закона не были усыновлены в Штаты порядка 200 российских сирот.

Закон о запрете усыновления считается ответом российских властей на принятый в США в декабре 2012 года «акт Магнитского», который ввел персональные санкции в отношении российских чиновников, связанных с делом юриста Сергея Магнитского.

17 января 2017 года ЕСПЧ признал: закон нарушил права американцев, которые занимались процедурой усыновления и не успели ее завершить. Страсбургский суд поддержал иски, поданные от имени 45 американцев и 27 российских детей, которые на момент принятия закона не только были знакомы и успели привязаться друг к другу, но уже начали оформлять необходимые для усыновления документы.

ЕСПЧ установил, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека) и запрет на пытки и дискриминацию (статьи 3 и 14 той же конвенции). В качестве компенсации за моральный ущерб суд обязал Россию выплатить истцам по три тысячи долларов и по 600 долларов — за судебные издержки.

«Если это решение вступит в силу, мы сразу же будем просить его исполнить как можно скорее, — сказала „Медузе“ адвокат, представитель истцов Каринна Москаленко. — В идеале после сегодняшнего решения должны быть восстановлены права всех заявителей там, где это возможно [где дети еще могут быть усыновлены], и [приняты] меры общего характера — не допускать подобных нарушений в будущем. Или государство может предложить свою форму исполнения решения — комитет министров [Совета Европы] решит, достаточно этого или нет».

Решение ЕСПЧ не повлияет на процесс усыновления российских детей конкретными истцами, считает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «В юридическом смысле этих детей уже нет: документы обнулились, их нужно собирать заново, а сами дети или уже живут в других семьях, или просто выросли», — рассказал Чиков «Медузе». Если истцы захотят усыновить других российских детей, то, по словам Чикова, они снова столкнутся с запретом в законодательстве. «Касается ли решение ЕСПЧ всех остальных американцев? Наверное. Потому что внутри него написано, что запрет дискриминационен. Но это не означает, что он подлежит отмене. Это предмет дальнейших процедур и переговоров», — считает Чиков.

Россия обжалует решение ЕСПЧ. «Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате [ЕСПЧ]», — заявил заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин. Сенатор Елена Мизулина назвала решение ЕСПЧ «грубейшим вмешательством во внутренние дела России» (во время принятия закона была депутатом Госдумы — и голосовала за документ).

«Мало ли что они [в Страсбурге] говорят? При чем тут Европейский суд по правам человека? У нас все права соблюдаются. А как соблюдаются права детей, когда детей убивают за пределами страны? Я этим международным институтам не доверяю, потому что они выполняют то, что надо Госдепартаменту [США]», — сказала «Медузе» зампредседателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций и один из авторов закона о запрете усыновления Екатерина Лахова.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина обвинила американских истцов в том, что они действовали не в интересах детей, а ради денежной компенсации. «За 75 тысяч евро они готовы забыть о российских сиротах», — сказала депутат; она также была одним из инициаторов принятия закона, запретившего усыновление (откуда взялась сумма 75 тысяч евро, неизвестно).

Правозащитники надеются, что решение ЕСПЧ позволит начать дипломатические переговоры между Россией и США по смягчению закона. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов предположил, что сейчас появится возможность «значительно улучшить отношения между нашими странами» — и пересмотреть российские и американские законодательные акты (он не уточнил, о каких американских законах идет речь).

Похожего мнения придерживается Чиков: «ЕСПЧ не может требовать у России пересмотра закона, но юридически ситуация стала лучше. Теперь есть международный судебный орган, который признал этот закон дискриминационным, это открывает дальнейшие возможные шаги, в том числе дипломатические».