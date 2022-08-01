Источники в окружении Чубайса сообщили об улучшении состояния его здоровья. Он госпитализирован в одну из больниц в Европе

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Состояние здоровья бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, госпитализированного в одну из больниц в Европе с диагнозом , улучшилось. Об этом ТАСС и «Медузе» сообщили несколько источников в окружении Чубайса, не раскрывая детали.

31 июля Ксения Собчак со ссылкой на жену бывшего главы «Роснано» режиссера и сценариста Авдотью Смирнову сообщила, что Анатолий Чубайс попал в больницу в Европе в состоянии средней тяжести. «Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала она.

Собчак также сообщила, что сам Чубайс заявил, что у него диагностировали синдром Гийена — Барре, «состояние средней тяжести, стабильное».

La Repubblica пишет, что Анатолию Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на этом итальянском острове.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 августа сообщил журналистам, что в Кремле желают Чубайсу скорейшего выздоровления, но не в курсе подробностей о его госпитализации.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года руководил «Роснано», а затем был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России.

По неофициальным данным, отъезд Чубайса был связан с его несогласием с войной в Украине. Источники ТАСС рассказывали, что после отъезда из России Чубайса и его окружение проверяют на предмет коррупции. О каких-либо результатах этой проверки не сообщалось.