В ДНР заявили об ударе ВСУ по колонии с военнопленными в Еленовке. Сообщается о 53 погибших

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Обновлено. Число погибших в результате удара по колонии в Еленовке увеличилось до 53 человек, сообщили в ДНР.

В ночь на 29 июля ВСУ обстреляли колонию в селе Еленовка под Донецком, где содержатся украинские военнопленные, утверждает заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

«Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — цитирует его сообщение «Интерфакс».

Минобороны РФ подтвердило удар по колонии в Еленовке, назвав его «вопиющей провокацией» ВСУ, которая «совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен». По данным ведомства, погибли 40 украинских пленных, ранены еще 75, а также восемь сотрудников изолятора.

Украинская сторона официально никак не комментировала эти сведения. Источники «Украинской правды» в разведке заявили, что зафиксировали 29 июля артиллерийские удары российских военных в направлении Еленовки.

Другой источник издания рассказал, что в бараке, по которому был нанесен удар, содержались пленные бойцы «Азова», которых перевели туда за несколько дней до обстрела. «Мы еще не могли понять, почему», — добавил он.

Как ранее сообщали СМИ, в бывшей исправительной колонии в Еленовке содержатся сдавшиеся в плен защитники завода «Азовсталь», в том числе участники украинского полка «Азов».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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