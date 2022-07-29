Украинские военные и спецслужбы потребовали реакции на гибель пленных в Еленовке от ООН и Красного Креста, которые были «гарантами их жизни и здоровья»

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Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и уполномоченный Верховной рады по правам человека потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) «немедленно отреагировать» на гибель военнопленных в колонии в .

В их совместном заявлении ООН и МККК названы «гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных». Согласно заявлению, сдача защитников «Азовстали» в российский плен в середине мая предполагала последующий обмен и проходила при посредничестве «и под гарантии» этих организации.

Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена.

Случившееся в Еленовке в тексте охарактеризовано как «циничный террористический акт Российской Федерации, военная провокация и классическая ».

Международный комитет Красного Креста вечером 29 июля опубликовал заявление в связи со случившимся в Еленовке. В нем сказано, что организация предложила помощь в эвакуации раненых и запросила доступ к людям, находившимся на месте атаки, для оценки их состояния.

О гибели десятков украинских военнопленных, содержавшихся пророссийскими силами в бывшей колонии в поселке Еленовка в Донецкой области, стало известно утром 29 июля. Россия и ДНР обвинили Украину в нанесении удара по колонии из американской ракетной системы HIMARS. Власти Украины отвергают эти обвинения и говорят, что российская сторона устроила в здании взрыв, переселив туда часть пленных незадолго до этого.

Гибель военных в Еленовке

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

Гибель военных в Еленовке

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

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