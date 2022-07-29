Генштаб ВСУ обвинил Россию в ударе по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные
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Артиллерийский обстрел исправительной колонии в селе Еленовка под Донецком, где находились украинские военнопленные, осуществили 29 июля российские военные. Об этом утверждается в сводке Генштаба ВСУ. В заявлении подчеркивается, что удар был «прицельным и намеренным».
Таким образом российские оккупанты преследовали свои преступные цели — обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки заключенных и казни, которые они там осуществляли по приказу оккупационной администрации и командования Вооруженными силами РФ.
Ранее власти самопровозглашенной ДНР и представители Минобороны РФ заявляли, что удар по Еленовке нанесли украинские военные из РСЗО HIMARS. По данным из ДНР, в результате погибли 53 украинских пленных и еще 75 получили ранения.
В ВСУ назвали эти сведения «ложью и провокацией», добавив, что придерживаются норм международного гуманитарного права и «никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно содержат военнопленных».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.