В Петербурге начали набор в мотострелковый батальон для отправки на войну. Такие батальоны создают и в других регионах России

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В Петербурге началось формирование мотострелкового батальона для отправки на войну в Украину. Сейчас туда набирают «добровольцев», рассказал читатель петербургского издания «Фонтанка». Это подтвердили в военкомате Приморского района города, куда корреспондент издания позвонил «под видом любопытствующего петербуржца».

Желающим присоединиться к батальону предлагается подписать контракт на полгода и пройти подготовку. Она длится около месяца, за нее обещают заплатить 100 тысяч рублей. После отправки в Украину выплаты возрастут. Кроме того, бойцы батальона могут сохранить за собой место на основной работе, рассказали в военкомате.

«Когда подразделение поедет на запад [в Украину], вам платят 53 доллара в сутки плюс „наступательные“ восемь тысяч в сутки. Плюс доплаты за боевые заслуги: БМП, беспилотник — 50 тысяч рублей, танк — 100 тысяч рублей. То есть там люди получают от 200 тысяч до полумиллиона», — заявила сотрудница Приморского военкомата.

13 июля сообщил со ссылкой на российские СМИ и блогеров, что Кремль, по всей видимости, поручил властям регионов России набрать как минимум по одному батальону добровольцев вместо объявления всеобщей мобилизации.

О создании таких батальонов объявили, в частности, в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. В Москве, как выяснила «Медуза», тоже начали набор в такое подразделение, его неофициально называют «собянинским полком».

Чаще всего в батальоны набирают мужчин до 50 лет, в том числе без боевого опыта. Им обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц. По информаци издания , отправиться на фронт предлагают в том числе безработным и заключенным.

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Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Подробнее про «собянинский полк»

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине