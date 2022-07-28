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На главного редактора издания «Фортанга» Изабеллу Евлоеву завели третье уголовное дело о «фейках» про армию

Источник: Сетевые свободы

В Ингушетии возбудили третье уголовное дело о «фейках» про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК) в отношении главного редактора местного издания «Фортанга» Изабеллы Евлоевой. Об этом сообщил проект «Сетевые свободы».

Поводом для дела стал рапорт из управления ФСБ по Ингушетии о том, что 27 июня в телеграм-канале «Фортанга» была обнаружена запись, содержащая недостоверную информацию. В тот день в телеграм-канале появились посты о потерях российской армии в Украине и об ударе по торговому центру в Кременчуге.

Как пишет «Фортанга», Евлоеву объявили в федеральный розыск. Журналистка находится вне России. Она прокомментировала новое дело так:

Третье уголовное дело о фейках про российскую армию против меня. Это уже смешно, ребята! Если бы от количества возбужденных уголовных дел российская армия прекратила сама себя дискредитировать, они имели бы смысл.

Первое уголовное дело о «фейках» про армию против Евлоевой было возбуждено в марте; по информации Baza, из-за того, что журналистка назвала букву Z «синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций». Второе дело завели в апреле; как сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости», поводом стал комментарий Евлоевой об убийствах мирных жителей в Буче.

Кого еще обвинили в распространении «фейков» про армию