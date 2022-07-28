Депутат Госдумы попросил ФСБ запретить музыкантам «Би-2» въезд в Россию

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Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» направил обращение главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию участникам группы «Би-2» , сообщает ТАСС.

По утверждению парламентария, с начала российской «спецоперации» в Украине участники группы «заняли активно антироссийскую позицию», например, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом, отменили свой концерт в Омске из-за буквы Z на баннере.

Кузнецов напомнил, что ФСБ ранее уже закрывала въезд в Россию «артистам, не имеющим российского гражданства, при этом выступающим с антироссийскими заявлениями». Такими же, считает депутат, являются музыканты «Би-2», которые продолжают гастролировать по России и «выступают против российской армии».

Лидеры «Би-2» являются уроженцами Белорусской ССР. В интервью они рассказывали, что действительно не имеют российского гражданства. Лева Би-2 — гражданин Израиля, а Шура Би-2 — гражданин Австралии.

Депутат Кузнецов также направил письмо в Следственный комитет РФ с просьбой проверить солистов «Би-2» на «наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ“)», добавляет ТАСС.

Весной 2022 года «Би-2» столкнулись с отменой ряда концертов в России. Группа упоминается в так называемом «списке запрещенных музыкантов», выступления которых якобы признаны российскими властями нежелательными.

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Посмотрите недавний клип «Би-2»

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