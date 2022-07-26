Россия заняла второе место в мире (после Индии) по скачиванию VPN-сервисов

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В марте-июле 2022 года Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-приложений для обхода блокировок в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений.

Так, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. В январе 2022 года было два миллиона скачиваний, соответственно, по этому показателю Россия занимала 16-е место в мире.

Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая — 4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов последние полгода удерживает Индия. Также, по данным AppMagic, в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.

После начала войны в Украине российские власти резко усилили цензуру. В стране были заблокированы практически все независимые СМИ, а также объявлена «экстремистской» компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram. По подсчетам «Роскомсвободы», в общей сложности блокировке подверглись уже 5300 сайтов.

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