Президент Турции заявил о желании Путина сотрудничать с производителем «Байрактаров»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский президент Владимир Путин говорил ему о желании сотрудничать с компанией Baykar — производителем беспилотников «Байрактар».

По данным телеканала CNN Turk, такое заявление Эрдоган сделал на заседании Центрального исполнительного комитета партии.

По словам Эрдогана, заинтересованность в «Байрактарах» также проявили Объединенные Арабские Эмираты, предлагающие построить завод по производству беспилотников на своей территории.

Беспилотные летательные аппараты «Байрактар-ТБ2» активно используют украинские военные, нанося, как сообщается, значительный урон российским войскам. Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении таких беспилотников. Причем, как обратил внимание «Проект», «Байрактаров» в сводках Минобороны уничтожено примерно на 20 больше, чем есть на вооружении у украинской армии.

Несколько недель назад появились сообщения о том, что Россия собирается закупить беспилотники у Ирана. Представители обеих стран это отрицают, однако американские источники утверждают, российские чиновники в июне и начале июля посетили аэродром к югу от Тегерана, где им продемонстрировали беспилотники, способные нести высокоточные ракеты.