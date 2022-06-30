Россия трижды «брала под контроль» одни и те же села и уничтожила больше техники, чем было у Украины «Проект» изучил пресс-релизы Минобороны РФ с начала войны

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Антон Новодережкин / ТАСС

Издание «Проект» проанализировало все заявления представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова с начала войны и обнаружило в них нестыковки, касающиеся, в частности, последовательности захвата украинских территорий и количества якобы уничтоженной Россией украинской техники.

Как заметили журналисты, про взятие под контроль 25 населенных пунктов Конашенков сообщал как минимум дважды. Четырежды сообщалось о взятии города Кременная, трижды — о захвате населенных пунктов Боровеньки, Тарамчук и Новомайорская. Иногда в пресс-релизах встречались и несуществующие топонимы — например, «Павлоградская область» из пресс-релиза от 17 апреля.

«Проект» также обратил внимание, что Минобороны РФ за время войны сообщило об уничтожении 84 «Байрактаров», что примерно на два десятка превышает официально известное количество этих беспилотников у Украины. Число якобы уничтоженных бронемашин (3800) заметно превышает их количество не только на начало войны (по российским оценкам, 2416), но и с учетом возможных западных поставок во время конфликта (около 700).

Также журналисты обратили внимание на часто встречающуюся формулировку про «районы скопления живой силы и техники» и «опорные пункты» украинских войск — за первые сто дней войны РФ сообщила об уничтожении 39 тысяч таких объектов. «Проект» не знает, что именно подразумевается под этим термином, но отмечает, что общее количество уничтоженной техники, согласно пресс-релизам, гораздо меньше — 9715 единиц , а число погибших украинских военных (очевидно, преувеличенное) — 40 тысяч человек.

Таким образом, на каждое уничтоженное «скопление живой силы и техники» и «опорный пункт», по логике Минобороны, приходился в среднем один погибший военнослужащий и четверть единицы техники, заключает «Проект».

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