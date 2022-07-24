Минобороны РФ подтвердило удар по одесскому порту. Ведомство заявило, что там были уничтожены военный корабль и склад ракет

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Минобороны РФ в воскресенье, 24 июля, подтвердило нанесение ракетного удара по порту Одессы.

По версии российского ведомства, удар был нанесен по находящемуся на территории порта судоремонтному заводу. В результате удара был уничтожен украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет «Harpoon».

Помимо этого, заявили в Минобороны РФ, ударом были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту украинских военных кораблей.

В условиях войны невозможно оперативно проверить достоверность информации, которую распространяют стороны конфликта.

Порт Одессы был обстрелян утром 23 июля. Украинское командование утверждало, что удар был нанесен по той части порта, где находилось зерно (позже военные заявили, что зернохранилище не пострадало).

В день накануне удара в Стамбуле были заключены соглашения, регулирующие экспорт украинского зерна по морю, в том числе из Одессы. В документа было прописано, что стороны не будут нападать в том числе на портовые сооружения, к которым относится договоренность.

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