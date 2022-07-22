В Херсонской области заблокировали Google

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В Херсонской области, почти вся территория которой контролируется российскими войсками, заблокировали доступ к Google. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы временной пророссийской администрации Кирилла Стремоусова.

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — сказал Стремоусов.

По словам Стремоусова, причинами блокировки стали «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки».

В начале июля в Херсонской области были заблокированы YouTube, и Viber. Назначенные Россией власти заявляли, что их деятельность «направлена на дестабилизацию ситуации в нашем регионе».

21 июля Google заблокировали в ЛНР. Глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявлял, что компания «ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма». На следующий день Google был заблокирован в ДНР.