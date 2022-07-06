В оккупированной Херсонской области заблокировали Instagram и YouTube

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На территории Херсонской области Украины, оккупированной российскими войсками, заблокировали Instagram и YouTube. Об этом заявил , которого назначили пресс-секретарем военно-гражданской администрации Херсонской области после ее захвата.

«У нас несколько дней назад отключили YouTube. Смотреть можно, только надо VPN включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Но ничего, обходимся как-то, нормально», — сказал Мороз в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

О том, что в Херсонской области заблокировали YouTube, накануне сообщило местное издание «Кавун.City» и украинский «24 канал» со ссылкой на источники в разведке. Также, по данным «Кавун.City» и «24 канала», в регионе оказался недоступен мессенджер Viber.

В начале мая «новые власти» Херсонской области заявили, что в ближайшее время заблокируют Instagram, Facebook и «прочие группы, которые… направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе».

К концу мая в Херсонской области и оккупированной части Запорожской области отключили мобильную связь и интернет украинских провайдеров. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что это сделали назначенные Россией власти региона, они, в свою очередь, обвиняли в отключении украинскую сторону.

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