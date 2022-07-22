Глава самопровозглашенной ДНР заявил о блокировке Google. Накануне поисковик заблокировали в ЛНР

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение о блокировке поисковика Google. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он заявил, что Google «открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

«Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — добавил Пушилин.

Накануне глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Google «ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма».

«Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей — подумаем о возвращении», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Через несколько часов после его поста агентство РИА Новости сообщило, что в Луганске перестал открываться Google.

В мае власти ДНР и ЛНР заблокировали и , сославшись на то, что эти платформы допускают «призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей».

В начале июля в Херсонской области, которую Россия оккупировала после начала полномасштабной войны с Украиной, заблокировали и YouTube, а также мессенджер Viber.