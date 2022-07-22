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️Правительство РФ ограничило число сотрудников дипломатических миссий пяти стран, объявленных . Речь о Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии, сообщается на сайте кабинета министров.

Так, Греция сможет нанимать в свои дипмиссии не больше 34 человек, Дания — не больше 20, Словакия — не больше 16. «Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», — сказали в пресс-службе правительства.

Ранее, в мае 2021 года, аналогичные ограничения ввели в отношении дипломатических миссий США и Чехии.

Правка. Первоначально в заметке сообщалось, что правительство РФ включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список «недружественных» стран. На самом деле, эти страны уже входят в список. Сейчас правительство включило их в «перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». Редакция приносит свои извинения.

В марте президент РФ Владимир Путин постановил, что «недружественные» страны должны оплачивать российский газ в рублях, после чего несколько стран ЕС отказались работать по этой схеме. Также Путин разрешил российским должникам выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из «недружественных» стран в рублях.

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