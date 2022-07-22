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Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor в РФ. Об этом сообщил проект «Роскомсвобода», чей юрист Екатерина Абашина представляла интересы Tor при обжаловании блокировки.

Абашина заявила, что сайт Tor был разблокирован на основании решения Саратовского областного суда. Туда была подана апелляция о снятии ограничения доступа. В мае суд поручил отменить блокировку.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало. Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что „в скором времени мы разблокируем этот сайт“, и вот наконец-то это произошло!» — заявила Абашина.

Tor — браузер, который позволяет обходить блокировки сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.

Сайт Tor в России заблокировали в декабре 2021 года на основании решения Саратовского районного суда от 2017 года.

На сайте Саратовской областного суда, который отменил блокировку, сказано, что дело направлено на новое рассмотрение.

Подробнее о том, что такое Tor

Роскомнадзор решил заблокировать Tor. Разве это возможно? Или будет как с телеграмом? К сожалению, за последние годы РКН многому научился

Подробнее о том, что такое Tor

Роскомнадзор решил заблокировать Tor. Разве это возможно? Или будет как с телеграмом? К сожалению, за последние годы РКН многому научился