Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой. Для нее просили три года колонии за рисунки вульвы в ВК

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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, вынесенный художнице по делу о распространении порнографии. Об этом в соцсетях рассказала мать девушки Анна Ходырева.

Возможно, что сейчас самое опасное время за все три года суда и следствия. Ресурсы защиты на исходе, сил у Юли и ее близких уже мало, поддержки и публичности все меньше. А ресурсы государства неограниченны и прокуратура очень хочет защитить «честь мундира».

Апелляция — это не формальное заседание, а решительно важное. Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года), или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло.

В группе поддержки Цветковой в телеграме говорится, что прокуратура подала жалобу на приговор накануне, 21 июля. Дата нового судебного заседания пока не назначена.

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии из-за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрировала.

Уголовное дело против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года. До марта 2020 года художница находились под домашним арестом, позже ее отпустили под подписку о невыезде. В июне 2022 года Минюст РФ объявил Цветкову «иностранным агентом».

В середине июля суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал Цветкову. Обвинение просило приговорить ее к трем годам колонии. Сама художница не признала вину, заявив, что с помощью своих рисунков пыталась снять табу с женской физиологии.