Суд оправдал художницу Юлию Цветкову. Обвинение просило приговорить ее к трем годам колонии за рисунки в паблике «Монологи вагины»

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Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу и ЛГБТ-активистку , которую обвиняли в распространении порнографии за публикацию рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрировала. О решении суда сообщила мать Цветковой Анна Ходырева.

«Процесс длиною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней, прокуратура может пойти в аппеляцию. Других комментариев пока нет», — написала она.

Прокуратура просила приговорить Цветкову к трем годам колонии. Художница вину не признавала, заявляя, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии.

Уголовное дело против Юлии Цветковой возбудили в ноябре 2019 года. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позже ее отпустили под подписку о невыезде.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.

В начале июня Минюст России объявил Юлию Цветкову «иностранным агентом».

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