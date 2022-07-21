В Турции заявили, что соглашение об экспорте зерна из Украины подпишут 22 июля

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Соглашение о создании коридора для экспорта зерна из Украины будет подписано 22 июля в Стамбуле. Об этом сообщила, передает ТАСС, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Церемония подписания документа начнется в 16:30 по местному времени (совпадает с московским) во дворце Долмабахче. На ней будут присутствовать представители Украины, России, Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украина и Россия информацию о дате подписания соглашения пока не комментировали. В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН вылетает в Турцию 22 июля. При этом, по словам заместителя официального представителя организации Фархана Хака, в ООН не до конца уверены в том, что договор будет заключен.

Ранее Эрдоган говорил, что меморандум по зерну может быть подписан на встрече делегаций России, Украины, Турции и ООН на этой неделе, а план Организации Объединенных Наций по вывозу зерна начнут реализовывать в ближайшие дни.

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Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна. После вторжения Россия захватила или заблокировала порты в Черном море, через которые Украина вывозила основную часть продовольствия. Это угрожает всему миру голодом, говорили в ООН.

13 июля Украины и Россия начали переговоры о вывозе украинского зерна при посредничестве ООН и Турции. По итогам встречи в Стамбуле, сообщали в Анкаре, сторонам удалось договориться по основным техническим вопросам, в том числе о совместном контроле в пунктах отправления и назначения и обеспечении безопасности судоходства на маршрутах транспортировки.

По данным The Wall Street Journal, зерно планируют вывозить из трех украинских портов по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.

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