OCCRP: компания Романа Абрамовича «Евраз», отрицавшая поставку стали для российских танков, больше 10 лет снабжала армию РФ

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Структуры металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» более 10 лет прямо или косвенно снабжали российские вооруженные силы. Об этом сообщило международное объединение журналистов-расследователей OCCRP.

Расследователи изучили российский сайт государственных закупок и выяснили, что «Евраз» сотрудничал с Росгвардией, а также поставлял свою продукцию заводам, которые производят взрывчатку и танки.

В частности, новокузнецкий завод «Евраз ЗСМК» в 2015–2018 годах получил более 2,8 миллиона долларов за поставку от государственного завода по производству боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ (название этого завода OCCRP не уточняет).

Расположенный в Нижнем Тагиле «Евраз НТМК» в 2018 году продал сталь на сумму 1,4 миллиона долларов «Уралвагонзаводу», который производит танки и гражданскую транспортную технику. Кроме того, в 2016 и 2017 годах дочерняя компания «Евраза» поставляла заводу ванадиевый шлак, используемый для упрочнения стали при производстве оружия.

«Евраз», как сказано на ее сайте, является одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания зарегистрирована в Великобритании.

В марте 2022 года британские власти ввели санкции против владельца 29% акций «Евраза» бизнесмена Романа Абрамовича. В мае Лондон включил в санкционный список и сам «Евраз».

Компания, отметили британские власти, могла быть вовлечена в предоставление услуг, которые способствовали дестабилизации Украины. В частности, она могла предоставлять сталь для производства российских танков. «Евраз» заявил, что сотрудничает только с предприятиями из гражданских секторов российской промышленности.

Роман Абрамович неформально участвовал в мирных переговорах между Россией и Украиной в первый месяц войны. Позднее переговорный процесс был заморожен.

Санкции против Абрамовича также ввел Евросоюз. Бизнесмен через суд потребовал исключить его из санкционного списка и возместить ущерб, переведя миллион долларов в его благотворительный фонд.

Участие Абрамовича в мирных переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

Участие Абрамовича в мирных переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times