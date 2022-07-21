На оккупированных территориях Харьковской области начали платить пенсии в рублях

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Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, назначенная во время российской оккупации, начала выплачивать местным жителям пенсии в рублях. Об этом рассказал Виталий Ганчев, которого ТАСС называет «главой ВГА».

«Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Можем сказать, [что начали выплачивать]. Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — сообщил Ганчев.

В Купянском районе области пособия в рублях «начали выплачивать по второму кругу», рассказал «исполняющий обязанности главы ВГА» района Максим Губин. По его словам, первые выплаты в Купянский район привезли сотрудники МЧС в виде гуманитарной помощи — по 10 тысяч рублей на каждого человека.

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Ранее о введении рубля и выплатах пособий в российской валюте заявляли в «новые власти» Запорожской области Украины, часть которой оккупирована российской армией. Бивалютную зону также ввели на захваченных территориях Херсонской области.

Представители «новых администраций» этих регионов не раз анонсировали референдумы о вхождении областей в состав РФ. По словам источников «Медузы», Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ в составе России.

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