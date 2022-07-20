Российские дипломаты попросили генсека ООН заставить власти Украины закрыть сайт «Миротворец»

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Россия попросила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь закрыть сайт «Миротворец». Об этом говорится в письме российского постоянного представительства при организации, сообщает РИА Новости.

«Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта „Миротворец“ и заставить их закрыть его», — говорится в обращении.

Авторы письма заявили, что в базу проекта «Миротворец» вносят не только взрослых, но и детей. 19 июля постпредство РФ при ООН передало Гутерришу информацию о том, что на сайте «Миротворца» опубликованы личные данные 327 несовершеннолетних.

В свою очередь заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва уже дважды обращалась с этим вопросом к бывшей главы ЮНИСЕФ Генриетте Фор в 2021-2022 годах. Согласно тексту письма Гутерришу, российские дипломаты сочли, что участие ЮНИСЕФ «было очень формальным» и не изменило ситуацию.

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На сайте «Миротворец» публикуют данные о людях, которые, по мнению его администраторов, представляют угрозу для безопасности Украины. После начала российского вторжения на сайте также появилась информация о предполагаемых преступлениях военных РФ. В России «Миротворец» заблокирован.

Проект критиковали, в том числе в ООН, за публикацию в открытом доступе личных данных людей, которые попадают в базу данных сайта. В декабре 2019 года «Миротворец» обещал закрыть свободный доступ к своей базе. Власти Украины, включая президента Владимира Зеленского, говорили, что не имеют полномочий для принудительного закрытия сайта, так как он не нарушает законодательство.

В декабре 2021 года киберполиция Украины начала расследование в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни из-за публикации на сайте «Миротворца» данных несовершеннолетней жительницы Луганска . Администраторы проекта сочли девочку участницей «антиукраинских пропагандистских мероприятий» и «жертвой российской пропаганды».

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