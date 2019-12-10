Сайт «Миротворец» закроет свободный доступ к базе данных

Сайт «Миротворец» закроет свободный доступ к своей базе данных. В ней содержится информация о людях, действия которых, по мнению администрации сайта, «направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Администрация сайта не уточнила, почему принято такое решение, сославшись на «некоторые объективные обстоятельства».

Доступ к базе данных, сообщили в «Миротворце», останется только у «отдельных категорий пользователей». Кто его сможет получить, не уточняется.

Из сообщения на сайте «Миротворец» до конца не ясно, будут ли сервера с базой данных закрыты насовсем или на время. Уже после публикации пресс-релиза к нему было добавлено уточнение: «Рассчитываем, что двух часов нам хватит».

«Миротворец» неоднократно подвергался критике, в том числе от ООН, за то, что личные данные людей, которых администрация считает «террористами» и «предателями», находятся в открытом доступе, так как это ставит под угрозу их безопасность.

Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, что не имеют полномочий для принудительного закрытия сайта, так как он не нарушает законодательство.