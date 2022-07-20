Путин «согласился» возглавить наблюдательный совет нового движения молодежи. Такая роль президента уже прописана в законе

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Владимир Путин заявил, что «согласен» возглавить наблюдательный совет нового молодежного движения. Это произошло во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена».

Согласно опубликованному ролику, одна из участниц предложила Путину «стать главой совета наблюдателей» и таким образом «взять под крыло» движение. Слушая ее, Путин стал что-то писать на листе бумаги, после чего с улыбкой согласился.

То, что главой наблюдательного совета движения должен быть именно президент России, прямым текстом сказано в законе, который Путин подписал несколько дней назад. Он также должен будет назначить председателя правления организации.

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