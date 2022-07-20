Перейти к материалам

Погибшему в Украине племяннику замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова присвоили звание Героя России

Источник: Махмуд-Али Калиматов

Погибшему в Украине Адаму Хамхоеву, племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, посмертно присвоили звание Героя России.

Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно.

Командир десантно-штурмовой роты 31-й ульяновской бригады ВДВ Адам Хамхоев погиб в ночь на 21 мая.

Юнус-Бек Евкуров занимает пост заместителя министра обороны РФ с июля 2019 года. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию.

Онлайн о войне

Война Сто сорок седьмой день

Онлайн о войне

Война Сто сорок седьмой день