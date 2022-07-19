Среди погибших при российском ударе по Виннице оказались трое офицеров украинских ВВС. Всего погибли 25 человек, в том числе дети

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Трое из погибших в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля были офицерами военно-воздушных сил Украины. Об этом пишет , изучившая сообщения украинских властей и СМИ.

Так, городской совет Бердичевска сообщил о гибели 40-летнего офицера Константина Пузыренко. В публикации не упоминались его должность и звание, однако на фотографии (сейчас она удалена, но сохранилась в веб-архиве) можно разглядеть петличные знаки украинской авиации. Также издание «Житомир online» опубликовало фотографии с похорон Пузыренко, на которых видно, что погибшего, называемого в репортаже офицером, провожали с воинскими почестями.

Минское суворовское военное училище рассказало о гибели «при исполнении служебных обязанностей в Виннице» своего выпускника, полковника Олега Макарчука. В биографии среди его должностей, в частности, указано: начальник службы вооружения логистики командования ВВС Украины.

Также о гибели полковника ВВС Украины Дмитрия Бурдико писал в соцсетях его сын. Он не уточнял место смерти, но из даты публикации можно сделать вывод, что его отец погиб именно в Виннице. Бурдико похоронили 18 июля в Днепре.

14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей города Винница, который находится в сотнях километрах от линии фронта. Обстрелу подверглись Дом офицеров, медицинский центр, офисное здание, магазин и десятки ближайших жилых домов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом против мирного населения. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 25 человек, в том числе трое детей.

Минобороны РФ подтвердило удар по Виннице. В ведомстве заявили, что целью атаки был Дом офицеров, поскольку в нем проходило «совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений». На нем, утверждали в министерстве, обсуждались «вопросы передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка».

В Виннице располагается командование Военно-воздушных сил ВСУ, добавляет "Медиазона".