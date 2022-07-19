Полковник украинских ВВС Олег Макарчук и российский полковник Алексей Горобец вместе учились в Минском суворовском училище. Они погибли с разницей в пять дней
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Полковник украинских ВВС Олег Макарчук, погибший 14 июля в Виннице, и командир российской 20-й мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец, погибший 9 июля, вместе учились в Минском суворовском училище.
На эту информацию, размещенную на сайте выпускников училища, обратил внимание журналист «Медиазоны» Максим Литаврин. «В один год выпустились из Минского суворовского училища, учились в одной роте в соседних взводах (наверное, были знакомы)», — написал Литаврин.
Макарчук погиб 14 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Виннице. Он стал одним из трех погибших в Виннице офицеров ВВС Украины. Всего в результате ракетного удара погибли 25 человек, в том числе дети.
На сайте выпускников Минского суворовского училища не указано ни обстоятельства, ни место гибели Горобца, названа лишь дата — 9 июля. Также сообщается, что Горобец посмертно был награжден орденом Мужества. Гибель Горобца подтвердило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и издание «Блокнот» со ссылкой на вдову. Подробности также не уточнялись. По данным представителя Одесской областной госадминистрации Сергея Братчука, Горобец погиб в результате ракетного удара из РСЗО HIMARS по военной базе в занятой российскими войсками части Херсонской области.