Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это значит, что премьеру не придется уходить прямо сейчас

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Палата общин (нижняя палата британского парламента) отказалась поддержать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Против вынесения вотума проголосовали 349 депутатов, за — 238, сообщает The Guardian.

В июне в британском парламент прошло аналогичное голосование, касавшееся лично премьер-министра. Оно также провалилось, но в начале июля из правительства Джонсона ушли около 50 человек, и премьер вынужден был подать в отставку. Он будет выполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства, пока его однопартийцы не выберут нового лидера. Это должно произойти в сентябре.

Как пишет Reuters, голосование по вотуму недоверия правительству Джонсона инициировало само правительство. Это стало реакцией на попытки Лейбористской партии и других оппозиционных сил добиться отставки Джонсона и его кабмина сейчас, не дожидаясь новых парламентских выборов.

Голосование провалилось, так как Консервативная партия, занимающая большинство мест в палате общин, не заинтересована в проведении всеобщих выборов сейчас — в частности, из-за отсутствия лидера в партии, пишет The Independent.